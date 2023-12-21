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Muğla'da 106 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'da 106 kaçak göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 106 kaçak göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında ise 89 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.