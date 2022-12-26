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    Muğla’da 70 kaçak göçmen, 4 organizatör yakalandı

    Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçak göçmen taşıdığı belirlenen 4 organizatör, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin kaçırmaya çalıştığı 70 kaçak göçmen yakalandı.
    • 26.12.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 16:48
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    Muğla’da 70 kaçak göçmen, 4 organizatör yakalandı

    Muğla’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    4 göçmen kaçakçısının yasa dışı yollar ile çok sayıda kaçak göçmeni yurt dışına çıkaracağı bilgisi üzerine, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

    Teknik ve fiziki takibin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine, şahısların tekneye binip denize açıldığı bilgisi verildi.

    Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi’ne gönderildi

    İHA’nın haberine göre; Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, 70 göçmenle birlikte 4 şahsı yakaladı.

    Karaya çıkarılan 70 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    1 şüpheli tutuklandı

    Bodrum KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., F.T., M.T. ve A.B. isimli şüphelilerden A.B. tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Muğla’da 70 kaçak göçmen, 4 organizatör yakalandı #1


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