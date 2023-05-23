Muğla'da 83 kaçak göçmen ile 2 Rus organizatör yakalandı Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan 83 kaçak göçmen ile 2 Rus organizatör yakalandı.

DHA

Kaçak göçe yönelik mücadele sürüyor.

Son olarak Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Mayıs'ta saat 08.25'te Datça'nın Kuzgun Burnu açıklarında yelkenli tekne ile Yunan adalarına kaçmaya çalışan bir grubu fark etti.

Rus organizatörler, Afganistan ve Irak uyruklu göçmenleri kaçırmaya çalıştı

Tekneyi durduran ekipler, Afganistan ve Irak uyruklu 83 kaçak göçmen ile 2 Rus organizatörü yakaladı.

Kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan Ivan Sudnıshnıkov (39) ile Viacheslav Molchanov (29) da tutuklandı.