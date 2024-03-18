Muğla'da 92 kaçak göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştiren 2 ayrı operasyonda 29’u çocuk 92 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İHA

Kaçak ve düzensiz göçle mücadele sürüyor.

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Lastik bottan 24 düzensiz göçmen ile 1 de çocuk çıktı

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 24 düzensiz göçmen ile beraberinde 1 çocuk yakalandı.

39'u daha yakalandı

Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise yelkenli teknede yakalandı. İçerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 39 düzensiz göçmen ile beraberindeki 28 çocuk yakalandı.

İl göç idaresine teslim edildiler

Karaya çıkarılan toplam 92 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)