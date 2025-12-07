Muğla'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla Menteşe'de Emirbeyazıt Mahallesi Cemil Şerif Baydur Sokak’ta bir grup tarafından henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma kısa sürede şiddetlenerek büyüdü.

MUĞLA’DA BIÇAKLI SALDIRI: 31 YAŞINDAKİ ŞAHIS AĞIR YARALANDI

Olay sırasında 31 yaşındaki K.D. isimli kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.D.’ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan K.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgada kullanıldığı değerlendirilen bıçağı delil olarak muhafaza altına aldı. Şüphelinin olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.