Muğla'da can salına bindirip denizin ortasına bıraktılar

İHA
Düzensiz göçle mücadele son sürat devam ediyor...
Muğla'da Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti.
32 göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiler
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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