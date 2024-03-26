Muğla'da can salına bindirip denizin ortasına bıraktılar Bodrum ilçesi açıklarında iki can Salı içerisinde 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

İHA

Düzensiz göçle mücadele son sürat devam ediyor...

Muğla'da Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti.

32 göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiler

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)