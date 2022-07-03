Muğla'da cesedi önce uyuşturdular sonra yakmaya çalıştılar

Ümit Erol ile aralarında sorun bulunan şahıslar, Erol'u önce öldürdüler. Daha sonra da uyuşturup kısmen yaktılar. Cesedi de yol kenarına bırakan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde işlenen cinayette kan donduran bir detay ortaya çıktı.

28 Haziran günü, Ortakent Üniversite Caddesi üzerinde yol kenarındaki bir toprak yığınından kötü koku gelmeye başladı.

Durumu fark eden vatandaşlar, olay yerine güvenlik güçlerini çağırdı.

Çuvalın içinden ceset çıktı

İhbar üzerine olayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde yol kenarındaki toprak yığını altında, içerisinde kum ve ceset bulunan bir çuval buldu.

Yetişkin bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.





Ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi

Emniyet güçlerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ardından çürümüş haldeki ceset, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ümit Erol olaydan önce kayboldu

Soruşturma kapsamında kayıp Çiftlik Mahallesi’nde emlak işleri yapan Ümit Erol adlı vatandaş hakkında ağabeyinin kayıp başvurusu yaparak kardeşini 20 Haziran’da ortadan kaybolduğunu bildirdiği öğrenildi.

Soruşturmada derine inildi

Soruşturmayı jandarma devraldı ve özel ekip kuruldu. Erol’un çevresindeki kişilerin ifadeleri alınarak soruşturma derinleştirildi.

6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Çalışmalar kapsamında olayın baş şüphelisi araç kiralama firması işletmecisi H.T.A., annesi F.N.A., anestezi teknikeri B.A. ile G.İ., E.D. ve A.T. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturup silahla vurdular

Diğer yandan Ümit Erol ile zanlılar arasında alacak verecek mevzusu yüzünden anlaşmazlıklar olduğu öğrenildi.

İlk tespitlere göre Ümit Erol'un anestezi uzmanı yardımıyla önce uyuşturulduğu daha sonra tabanca ile vurularak öldürüldüğünün sanıldığı belirtildi.

Cesedi yaktılar

Erol yaşamını yitirdikten sonra cesedinden kurtulabilmek için yakılmaya çalışıldığı ve kısmen yakıldığı, ardından asitle eritilmeye çalışıldığı ifade edildi.

En sonda da gömdüler

İHA'nın haberine göre; ceset, daha sonra olayın gerçekleştirildiği Çiftlik mahallesinden 30 kilometre uzağa, Ortakent Üniversite Caddesi’ne gömüldü.



