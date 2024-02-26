Muğla'^da cezaevinden izinle çıkıp arkadaşını öldüren adam tutuklandı Cezasını çektiği açık cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edilen şahıs, alacak meselesinden tartıştığı arkadaşını vurarak ölümüne sebep olurken polis ekiplerinin inclemeleri sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Dün 15.30 sularında Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan marinada Şehmuz Acet ile arkadaşı Ercan Petek buluştu.

İki arkadaş arasında alacak meselesi nedeniyee çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Arkadaşını vurdu

Kavga sırasında Acet, yanındaki tabancayla Petek'e 3 el ateş edip, otomobille olay yerinden kaçtı.

Kanlar içerisinde yığılan Petek'i görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Petek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cezaevinden izinli çıktığı tespit edildi

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şehmuz Acet’in 'uyuşturucu' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından hüküm giydiğini ve cezasını çektiği açık cezaevinden izinli çıktığını tespit etti.

Bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, Acet'in kullandığı otomobili belirleyerek, şüpheliyi suç aleti tabancayla kısa sürede yakaladı.

"Gururuma yediremedim"

Acet, emniyetteki ifadesinde “Cezaevindeyken bana sahip çıkacaktı, faturalarımı ve kiramı ödemedi, ev sahibim evden çıkarmak istedi, gururuma yediremedim." dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehmuz Acet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)