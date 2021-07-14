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    Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve korumasının odası, 5 yıldır bozulmadı

    Darbe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı yaptığı ve şehit edilen koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı odalar, Muğla'daki otelde 5 senedir olduğu gibi duruyor.
    • DHA
    • 14.07.2021 - 13:25
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    Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve korumasının odası, 5 yıldır bozulmadı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıl önce 15 Temmuz günü ailesi ile birlikte darbe girişiminin henüz gerçekleştirilmediği saatlerde tatil yapıyordu.

    Muğla Marmaris-İçmeler kara yolu 7'nci kilometresinde Turban mevkisindeki 5 yıldızlı Grand Yazıcı Turban Otel'de tatil yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi, FETÖ üyesi askerlerce saldırıya uğradı.

    ODALAR MUHAFAZA EDİLİYOR

    15 Temmuz darbe kalkışmasından 1 ay sonra otel sahibi turizmci iş insanı Serkan Yazıcı'nın talimatıyla kapatılan odalar müşterilere verilmezken, odalardaki kurşun ve el bombasının izleri hala muhafaza ediliyor.

    Muğla da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve korumasının odası, 5 yıldır bozulmadı #1

    40 KURŞUN İZİ BULUNUYOR

    FETÖ üyesi askerlerle girdiği çatışmada şehit edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşun izi yer alıyor.

    Muğla da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve korumasının odası, 5 yıldır bozulmadı #2

    KURŞUN İZLERİ GÖRÜNÜYOR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı çalışma ofisinde ise FETÖ'cü askerler tarafından ateş edilen 80'in üzerinde mermi izi bulunuyor. İki odanın pencereleri açılan ateş sonucu kırık halde muhafaza edilirken, duvarla içeride bulunan tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.

    Muğla da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve korumasının odası, 5 yıldır bozulmadı #3

    SECCADE VE TESPİHE DOKUNULMADI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasında bulunan masa üzerinde not kağıtları ve dinlenme odasındaki seccade ile tespih de bırakıldığı yerde olduğu gibi muhafaza ediliyor.

    Muğla da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve korumasının odası, 5 yıldır bozulmadı #4

    GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısı ardından otel önüne gelenler arasında yer alan bilgisayar yazılım uzmanı Yusuf Keskin (28), o geceyi anlattı.

    Muğla da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve korumasının odası, 5 yıldır bozulmadı #5

    "CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPARKEN YANINDAYDIM"

    Keskin, "5 sene oldu ve sürekli buradan geçerken yüreğim cız ediyor. Kalkışma yaşandığında buraya ilk gelen 10 kişiden biriydim. Kötü bir geceydi, Allah'ım yaşatmasın. Ben otel içine girdim. Otel içinde bir endişe ve hareket vardı. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaparken yanında idim. Cumhurbaşkanı basın açıklaması yaptıktan sonra ayrıldı ve arkasından darbeci askerler geldi.

    O askerler, Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu otel yerine geride başka bir yerdeki tesisteki boş araziye indi. Darbe ve darbecilere karşı Türkiye tepkisini göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın bir sözüne tüm Türkiye ayağa kalktı. Yine aynı bir durum olsa yine tek yürek oluruz. Allah'ım bir daha o günleri yaşatmasın." dedi.

    Muğla da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve korumasının odası, 5 yıldır bozulmadı #6

    "O ANLARI ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

    Marmaris'te 34 yıldır inşaat ustalığı yapan Ersin Tayfur ise, "O gün arkadaşlar ve ailemizle beraber Karadenizliler Derneği'nde çay içip sohbet ediyorduk. Saat 21.00- 22.00 arası televizyonlarda bir şeyler olduğunu fark ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını duyduktan sonra arkadaşlar çocukları ve aileleriyle otel önüne gittik. Helikopterlerden ateş açılıyordu. Güvenlik kuvvetlerimizin yapabileceği hiçbir şey yoktu. 15 Temmuz yaklaşıkça tüylerim hala diken diken oluyor. Dün gibi tüm yaşanılanlar hafızamda taze. Halk olarak yolu kapatmıştık. Şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker kardeşim müdahaleye giderken, aramızdan geçmesi için yol verdik.

    Kendisi çok dürüst ve namuslu bir polisti. Çok seviyorduk. Helikopterlerin ateş açması, darbeci askerlerin silahlarla otel çevresinde dolaşması hala dün gibi aklımda. Darbecilerle polis arasına, halk olarak girdik. Darbeciler, polisimize zarar vermesin diye aradaydık. Darbeci askerler bizlere ara ara ateş açtı. Allah bu milletimize bir daha yaşatmasın. Çok zor günlerden geçtik ve halen geçiyoruz. O anları ömrüm boyunca unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

    Muğla da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve korumasının odası, 5 yıldır bozulmadı #7

    Muğla da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve korumasının odası, 5 yıldır bozulmadı #8

    Muğla da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve korumasının odası, 5 yıldır bozulmadı #9

    Muğla da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve korumasının odası, 5 yıldır bozulmadı #10

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