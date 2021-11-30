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Muğla'da kendisini ve annesini yakmaya çalıştı

Muğla'da kendisini ve annesini yakmaya çalıştı

Sadettin Keleş isimli kişi, evini ateşe verip, hem annesini hem de kendini diri diri yakmaya çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ölümden kurtarıldılar.