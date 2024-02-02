Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Aişe Ölmez, gece saat 04.00 sularında balkondan düştü.
Balkondan düşerek hayatını kaybetti
Henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düşen yaşlı kadın düştüğü yerde hayatını kaybetti.
Hareketsiz olarak yatan kadını gören yoldan geçen bir vatandandaş durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 92 yaşındaki Aişe Ölmez'in düştüğü yerde can verdiğini belirledi.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis ekipleri yaşanan korkunç olaya ilişkin soruşma başlattı.
O anlar kameraya yansıdı
Yaşlı kadının balkondan düştüğü anlar çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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