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Muğla'da korkunç olay: 92 yaşındaki kadının balkondan düştü

Muğla'da korkunç olay: 92 yaşındaki kadının balkondan düştü Henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan düşerek hayatını kaybeden yaşlı kadının düşüş anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.