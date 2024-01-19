Muğla'da Kümes Hayvanlarını Koruma Derneği'ne horoz dövüşü baskını Muğla'da horoz dövüşü yapıldığı tespit edilen Kümes Hayvanlarını Koruma Derneği'ne düzenlenen operasyon sonrası 3 kişi hakkında adli işlem başlatılırken 54 kişiye toplam 346 bin 950 lira ceza kesildi.

İHA

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Kümes Hayvanlarını Koruma Derneği binasında horoz dövüşü düzenlendiği belirlendi.

Jandarma Suç Araştırma (JASAT), Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dernekte arama yapıldı.

Yapılan aramada horoz dövüşü organizasyonunu düzenleyen bir şahıs hakkında kumar oynanması için yer-imkan sağlama ve imar kanununa muhalefet suçlarından, horoz sahibi 2 şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

346 bin 950 lira ceza kesildi

Horoz dövüşü ile ilgili kumar oynayan 54 şahıs hakkında hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynamak suçundan toplam 346 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen 9 adet yaralı horoz Muğla Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)