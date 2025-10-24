Muğla'da mermer kesme makinesine başı sıkışan işçi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akyol Mahallesi'nde bir mermer ocağında bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada, işçi Yılmaz Topal (54) hayatını kaybetti.

MERMER KESME MAKİNESİNE BAŞINI SIKIŞTIRDI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle Topal, mermer kesme makinesine başını sıkıştırdı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaralı olarak Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.