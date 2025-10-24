Muğla'da mermer kesme makinesine başı sıkışan işçi hayatını kaybetti

- Muğla'nın Yatağan ilçesindeki mermer ocağında Yılmaz Topal, mermer kesme makinesine başını sıkıştırarak hayatını kaybetti.
- Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Topal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akyol Mahallesi'nde bir mermer ocağında bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada, işçi Yılmaz Topal (54) hayatını kaybetti.
MERMER KESME MAKİNESİNE BAŞINI SIKIŞTIRDI
Henüz belirlenemeyen bir nedenle Topal, mermer kesme makinesine başını sıkıştırdı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Yaralı olarak Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.