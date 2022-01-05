Muğla’da öğrenci servisi tırla çarpıştı: 18 yaralı

Öğrencileri taşıyan okul servisi ile tırın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde tali yoldan ana yola çıkan ve orta refüjde bekleyen 48 S 3860 plakalı öğrenci servisine, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan 34 DRL 95 plakalı tır çarptı.

Kazada, serviste bulunan sürücü ve 17 öğrenci olmak üzere toplamda 18 kişi yaralandı.

BİR ÖĞRENCİ MUĞLA MERKEZE SEVK EDİLDİ

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hemen intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaparak hastaneye kaldırırken, bir öğrenci Muğla merkeze sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazada yaralanan servis sürücüsü ile diğer öğrencilerin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.