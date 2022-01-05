Euro
15.1938
0.32%
Dolar
13.4298
0.17%
Altın
784.7750
0.29%
Borsa
1,961.12
-0.13%
Bitcoin
624.335
0.16%
BTXN Coin
34.20
2.67%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Muğla’da öğrenci servisi tırla çarpıştı: 18 yaralı

    Öğrencileri taşıyan okul servisi ile tırın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 05.01.2022 - 11:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla’da öğrenci servisi tırla çarpıştı: 18 yaralı

    Muğla’nın Milas ilçesinde tali yoldan ana yola çıkan ve orta refüjde bekleyen 48 S 3860 plakalı öğrenci servisine, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan 34 DRL 95 plakalı tır çarptı.

    Kazada, serviste bulunan sürücü ve 17 öğrenci olmak üzere toplamda 18 kişi yaralandı.

    BİR ÖĞRENCİ MUĞLA MERKEZE SEVK EDİLDİ

    Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine hemen intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaparak hastaneye kaldırırken, bir öğrenci Muğla merkeze sevk edildi.

    Muğla’da öğrenci servisi tırla çarpıştı: 18 yaralı #1

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Kazada yaralanan servis sürücüsü ile diğer öğrencilerin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Muğla’da öğrenci servisi tırla çarpıştı: 18 yaralı #2


    Görüş Bildir