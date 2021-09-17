Muğla'da orman yangını çıktı

Milas, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı. Ekipler müdahalede bulunarak, alevlerin büyümesini engelledi.

Muğla ve ilçelerinde 14-16 Eylül tarihlerinde sağanak yağış etkili olurken, bazı bölgelere yıldırım düştü.

Milas, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangınların 32'sinin orman, 5'inin ise tarım arazilerinde çıktığı öğrenildi.

HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Genelde zirve noktalarda ve karadan ulaşımın zor olduğu ya da hiç ulaşımın bulunmadığı noktalarda çıkan yangınlara havadan helikopterlerle müdahale edildi.

Karadan arazöz ekipleri de hortum sererek müdahalede bulunup alevlerin büyümesini engelledi.

4 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Son olarak dün gece saatlerinde Marmaris Cennet Adası'nda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Milli Park alanındaki yangına karadan müdahalede zorlanan ekipler, gece boyunca yer yer 3 metreyi aşan diri örtüyü temizleyip alevlerin olduğu noktalara hortum serdi.

1500 metre hortum serilerek alevlere karadan müdahale edildi. Gün aydınlandıktan sonra ise 2 helikopter, soğutma çalışmalarına havadan destek verdi. Cennet Adası'ndaki yangınında 4 dekar alan zarar gördü.