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- Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipleri güçlükle müdahale ederken, çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
- DHA
- 22.08.2020 - 14:03
Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan kırsal Karapınar mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Rüzgarında etkisiyle alevler büyüdü.
KÖYLÜLER İHBAR ETTİ
Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 6 söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Çıkış nedeniyle henüz belirlenemeyen yangına, kuvvetli rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığı bildirildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.