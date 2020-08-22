Dolar
7.3362
0.5303%
Euro
8.6389
-0.2275%
Altın
1940.68
-0.3256%
Borsa
1109.88
-1.5015%
G. Altın
457.818
0.1897%
Bitcoin
86062.98
-1.6194%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

    Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipleri güçlükle müdahale ederken, çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
    • DHA
    • 22.08.2020 - 14:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

    Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan kırsal Karapınar mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

    Rüzgarında etkisiyle alevler büyüdü.

    KÖYLÜLER İHBAR ETTİ

    Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 6 söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Çıkış nedeniyle henüz belirlenemeyen yangına, kuvvetli rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığı bildirildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

    Muğla da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor #1

    Muğla da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor #2

    Muğla da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor #3

    Muğla da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor #4

    Görüş Bildir