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    Muğla'da ot biçme makinesi ölüm getirdi

    Tarlada çalışan 38 yaşındaki Nebi Kuş, babasının traktörüne bağlı makineden seken taşın boynuna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
    • 05.05.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:39
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    Muğla'da ot biçme makinesi ölüm getirdi

    Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Dörtkuyular mevkisinde Orhan Kuş'un kullandığı traktörden seken bir taş, tarladaki oğlu Nebi Kuş’un boynuna isabet etti.

    Oğlunu yerde hareketsiz gören Orhan Kuş, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

    Kurtarılamadı

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Nebi Kuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Baba fenalık geçirdi

    Çocuğunun ölüm haberiyle fenalaşan Orhan Kuş ise Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre Nebi Kuş’un cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Nebi Kuş’un Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalıştığı öğrenildi. Baba Orhan Kuş’un, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüleceği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Muğla'da ot biçme makinesi ölüm getirdi ViDEO

    Muğla da ot biçme makinesi ölüm getirdi #1

    Muğla da ot biçme makinesi ölüm getirdi #2

    Muğla da ot biçme makinesi ölüm getirdi #3

    Muğla da ot biçme makinesi ölüm getirdi #4


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