Muğla’da sahte dolar çetesine operasyon

Büyük AVM'lerde sahte dolarla alışveriş yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, daha önce kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Emniyet, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki büyük alışveriş merkezlerinden sahte dolar ile alışveriş yapıldığı ihbarı aldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Mali Büro ekipleri, alışveriş merkezlerindeki güvenlik kameralarını tek tek taradı.

Kimlikleri tespit edilen üç kişi, alışveriş merkezinde sahte 100 dolar ile alışveriş yaparken ekipler tarafından suçüstü yapıldı.

SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların araç ve üzerlerinde yapılan aramada 9 adet sahte 100 dolar ve bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 TL para ele geçirildi.

Yakalanan üç kişiden ikisinin, değişik suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Sahte dolar ile yakalanan üç kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.