Muğla'da sevgilisiyle tartışan genç kendini yaktı Muğla'da sevgilisi ile tartıştıktan sonra kendini ateşe veren genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İHA Muğla'nın Milas ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde A.S.A. (24) isimli genç üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Çevrede bulunan vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürmesinin ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırıldı Üzerinde bulunan kıyafetleri tamamen yanan ve vücudunda yanıklar oluşan şahıs sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden A.S.A.'nın, sevgilisi ile yaşadığı tartışmanın ardından kendisini yaktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.