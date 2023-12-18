Muğla'da tehlikeli sürüş yapan motosiklete 23 bin 810 lira ceza kesildi Muğla'da kara yolunda motosikleti ile kendisinin ve başkalarının canını hiçe sayarak tehlikeli sürüş yapan motosiklet sürücüsüne ve araç sahibine toplam 23 bin 810 lira idari para cezası uygulandı.

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İHA

Sosyal medyada paylaşılan görüntü ekipleri harekete geçirdi.

Tehlikeli sürüşü tespit eden trafik ekipleri kural ihlalinin 20 Ağustos 2023 tarihinde Muğla'nın Fethiye ilçesi Çameli kara yolunda motosiklet sürücüsü F.E.G. tarafından yapıldığını belirledi.

23 bin 810 lira ceza

Emniyet ekiplerince sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak maddesinden 8 bin 190 lira, kask takmamaktan 436 lira, tehlikeli şerit değiştirmek ve makas atmaktan 4 bin 64 lira, tek elle motosiklet kullanmaktan 951 lira olmak üzere toplam 13 bin 641 lira ceza kesildi.

Araç sahibi M.G. isimli şahsa ise sürücü belgesiz şahsa araç kullandırmak maddesinden 8 bin 190 lira, muayene süresi geçmiş aracı trafiğe çıkarmaktan bin 979 lira olmak üzere toplam 10 bin 169 TL ceza uygulandı.

Her iki şahsa da toplamda 23 bin 810 TL trafik idari para cezası verildi.

Adli işlem başlatıldı

Sürücü F.E.G. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Sürücünün görüntülerinin yer aldığı paylaşıma, "Mutluluk bana yetişmeye çalıştı ama ben daha hızlıydım" yazması da dikkat çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)