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Muğla'da yapılan milyon dolarlık 'kaçak villa' yıkıldı

Muğla'da yapılan milyon dolarlık 'kaçak villa' yıkıldı

'İmar Barışı' sonrası yapılan kaçak ve ticari amaçla kullanılan villanın yıkımı belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilirken, o anlar saniye saniye kaydedildi.