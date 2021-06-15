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- Muğla'da yapılan milyon dolarlık 'kaçak villa' yıkıldı
Muğla'da yapılan milyon dolarlık 'kaçak villa' yıkıldı
- İHA
- 15.06.2021 - 14:21
- Güncelleme : 15.06.2021 - 14:29
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 2019 yılından sonra yapılan kaçak ve imara aykırı yapıldığı tespit edilen binaların yıkımı devam ediyor.
Belediye ekipleri kaçak olduğu belirlenen binalara tek tek giderek, yıkımı gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda, Akbük Koyu'nda başlayan yıkımlar, denize yakın çevre mahallelerde devam ediyor.
MİLYON DOLARLIK KAÇAK VİLLA YIKILDI
Menteşe'nin Kuyucak Mahallesi Gökova Körfezi üst bölümündeki Obrukalan mevkisinde, ticari amaçla kullanılan havuzlu bir villanın yıkımı gerçekleştirildi.
Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çevre güvenliğini sağladığı yıkım, Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.
Muğla'da yapılan milyon dolarlık 'kaçak villa' yıkıldı VİDEO
YARIM SAAT İÇERİSİNDE YIKIM TAMAMLANDI
Tek katlı, havuzlu ve ticari amaçlı kiraya verilen villanın, yıkım kararının ardından, içindeki eşyalar boşaltıldı.
Kapı ve pencereleri sökülen, içindeki beyaz eşyalar taşınan lüks villanın yıkımı, yaklaşık yarım saatte tamamlandı.
"KAÇAK YAPILARIN YIKIMI KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"
Menteşe Belediyesi, 'İmar Barışı' süresinin son günü olan 31 Aralık 2019 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen konut ve iş yerleri için yıkım kararı çıkarılmasının ardından, ekipler tarafından yıkımların devam ettiği açıklanırken, kaçak yapıyla mücadelenin aynı kararlılıkla süreceği belirtildi.