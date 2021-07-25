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- Muğla'da yıldırım düşen ev yandı
Muğla'da yıldırım düşen ev yandı
Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış esnasında bir eve düşen yıldırım nedeniyle çıkan yangında, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 25.07.2021 - 15:51
- Güncelleme : 25.07.2021 - 15:55
Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir eve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
EV KÜL OLDU
Yangın mahallede paniğe neden olurken, ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Muğla'da yıldırım düşen ev yandı ViDEO