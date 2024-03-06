Muş'ta otobüsteki yolcunun ayağındaki alçıdan uyuşturucu çıktı

DHA
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde koltuk değnekli, ayağı alçılı yolcunun durumundan şüphelenip, üst araması yaptı.
Aramada, yolcunun ayağındaki alçının içinde 293,84 gram eroin ele geçirildi.
Ayağının kırık olmadığı kısa sürede ortaya çıktı
Ayağının kırık olmadığı, uyuşturucu taşımak için alçı sardığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.
Muş Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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