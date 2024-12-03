DHA

Tüm Türkiye geçtiğimiz aylarda Narin Güran cinayeti ile sarsılırken, cinayet bilmecesi ise hala gizemini koruyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden 21 Ağustos 2024 tarihinde çıkan ve Kur'an kursuna giden Narin Güran'dan bir daha haber alınamazken, ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası kayıp Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında ve çuval içerisinde bulundu.

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü hala gizemini korurken cinayete ilişkin 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, son yaşanan gelişmeler ise dikkat çekti.

Edinilen bilgilerde, Narin Güran cinayetiyle ilgili Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar’a ‘Suçu üstlenmesi teklifi’ iddiasıyla ilgili 6 kişinin ifadesi alındığı öğrenildi.

BABASININ SUÇU ÜSTLENMESİNİN İSTENDİĞİNİ İDDİA EDEREK DİLEKÇEYLE BAŞVURDU

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, 11 Kasım'da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Güran ailesinin H.K. aracılığıyla kendilerine bir ev ve amcasına ait olan ancak ruhsatı Güran ailesinin üzerinde olan bir aracın devrinin verilmesi karşılığında, babasının suçu üstlenmesinin istendiğini iddia ederek dilekçeyle başvuru yaptı.

İbrahim Bahtiyar, bu iddiasına ilişkin H.K. ile yaptıkları telefon görüşmesinin ses kaydını da sundu.

İddialarla ilgili de jandarma tarafından H.K. ve Salim Güran'ın amcası Ali Rıza Güran'ın şüpheli sıfatıyla, Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal, oğulları İbrahim ve F.B. ile kızı F.N.'nin ise bilgi amacıyla ifadeleri alındı.

"NEVZAT SUÇU ÜSTLENSİN, BİZİM ÇOCUKLAR ÇIKSIN"

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, jandarmada verdiği ifadesinde, şöyle dedi:

Ablam F.N. kendisi ailesi ile Çarıklı Mahallesi'nde oturmaktadır. Kendisi 27 Ekim 2024 tarihinde Çarıklı Mahallesi’ndeki ağabeyi F.’nin evine geldi. Ağabeyim, F. ve annem Gazal Bahtiyar odadayken, H.K.’yi, Ali Rıza Güran’ın yanına çağırdığını ve burada Ali Rıza Güran’ın H.K.’ye ‘Narin'i zaten Nevzat öldürmüş. Suçunu kabul etsin. Çocuklar gelsin köydeki evine biz yine onlara bakacağız, sahip çıkacağız. Nevzat suçu üstlensin, bizim çocuklar çıksın, sen de git bunu Gazal’a ve çocuklarına ilet demiş' H.K. de bunu teyzem G.K.’ye iletmiş. G.K. de telefon üzerinden F.N.’ye telefon üzerinden bu teklifi iletmiş. Kız kardeşim bu olayı bize evimize gelip o gün aktarınca kız kardesim F. yanımızdan ayrılmadan saat 19.07'de ağabeyim H.B.’nin kullandığı GSM hattından H.K.’nin kullandığı GSM hattını aradım. Telefonu ortamda bulunanların duyacağı șekilde hoparlöre aldım.

"BENİM KOCAMIN BAŞINI YAKTILAR"

Annem Gazal konuşmaya başladı. Hal hatır sorduktan sonra para teklifinin olup olmadığını kendisine sordu. Kendisi de bize "Beni bugün Ali Rıza Güran aradı, köye çağırdı. Ben de köye giderek Ali Rıza Güran ile buluștum. Bana burada ‘Zaten Nevzat öldürmüş, her şey ortada, bellidir, suçunu kabullensin, çocukları gene gelsin köydeki eve biz onlara bakarız, gerekirse sahip çıkarız şeklinde teklif iletti’ dedi. Annem Gazal da ben onları Nevzat’a kurban ederim, beni evle mi kandıracaklar. Benim kocamın başını yaktılar. Onlar gitsin hapiste çürüsün. Benim kocam çıksın. Kesinlikle kesinlikle bize böyle teklifte bulunmasınlar. Ali Rıza Güran bize ev teklifi mi yapıyor. Biz kabul etmiyoruz. Sen neden böyle söylüyorsun diye çıkışınca, o da 'Ben bana iletileni size bildiriyorum' dedi. Ben konuşmaya başladım. Ona 'Halihazırda ayın 7’sinde mahkeme var, devlet her şeyi ortaya çıkaracak. Ali Rıza Güran neden öyle söylüyor’ dedim. Bunun üzerine 'Ben misafirlikteyim, fazla konuşamıyorum' dedi ve telefonu kapattı.

"SONRA BANA 'TAHMİNEN BUNU KİM YAPMIŞTIR?' DEDİ"

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan H.K. ise Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran'ın eşlerinin köylerinden olduğunu, onlarla akraba olduklarını belirtti.

Narin kaybolduğunda Yalova'da olduğunu ifade eden H.K. şöyle konuştu:

Ali Rıza Güran, 'Eğer bizimki yaptı ise onun Allah belasını versin' dedi. Sonra bana 'Tahminen bunu kim yapmıştır?' diye sordu. Ben 'Devlet işe el atmış, bunu bulacaktır ancak tahminim bu işi Enes yaptı, Salim temizlerken başına bela aldı' dedim. Ali Rıza Güran beni yolcu ederken bana 'Nevzat'ın karısı da Salim'in karısı da sizin kızınızdır. Nevzat'a söyle, o yapmışsa yaptığını söylesin. Çocuklarına, karısına söyle evlerine gelsin, biz onlara karışmayacağız. Biz onlara bakarız, yardım ederiz, zarar vermeyiz' dedi. Daha sonra Batıkarakoç Mahallesi'ne döndüm. Burada G.K.'yi gördüm. Ali Rıza Güran’ın aktardıklarını ona söyledim. 'Ben bunu Gazal'a söylemem, sen söylemek istersen söyle' dedim. Aynı günün akşamı Gazal beni oğlunun numarasından arayarak, 'Ben arazi, ev kabul etmiyorum. Ali Rıza nasıl böyle bir şey söyler?’ gibisinden konuştu. Ben de G.K.’ye söylediklerimi Gazal'a da söyledim. Ardından 'Yalan söylemeyin, adam arazi ev demedi' şeklinde söyleyince oğlu İbrahim, 'Dayı seni savcılığa veririz, şahit yazılırsın' dedi. Ben de yalan söylemem. Beni savcılıkla uğraştırmayın dedim.

ALİ RIZA GÜRAN, İDDİALARI REDDETTİ

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ali Rıza Güran da şu ifadelerde bulundu:

Haberlerde Nevzat ve ailesinin Salim Güran'ın Arif ve Hüseyin Güran'ın eşleri ile arasında bir ilişki olduğu yönünde asılsız iddia ve haberler çıkması üzerine, Hüseyin Güran'ın kendisine, "Namusumuzla uğraşıyorlar. Git Nevzat'ın karısına söyle, bu konuyu dile getirip bizi daha fazla rezil etmesinler” dediğini öne sürdü. Bunun üzerine Gazal Bahtiyar'ın dayısı olan M.K. ile görüşmek istediğini ancak cep telefonundan ona ulaşamayınca akrabası olan H.K.'yi aradığını belirterek, "H.K,'ye 'Buradan senden ricam var. Bunlara gidip, söyleyeceksin, namusumuz konusuna bir daha girmesinler, bu konuyu ortadan kaldırsınlar' dedim. Bunun haricinde olayla ilgili başka bir mevzu konuşulmadı. Ardından H.K. de bana 'Sizden bir ricam var. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi, yeğeniniz İ.G.’den bir araç almış ancak devrini alamamış. Devir konusunda yardım rica ederim' dedi. 'Rican başım üstüne ama bu dediğin ileriki zamanda olur' dedim. Konuşma bu şekilde tamamlandı. Bunun haricinde söylenen iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Birkaç gün sonra sosyal medya ve ulusal medyada buna ilişkin asılsız iddiaları görünce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk.

"NEVZAT'IN NARİN'İ ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANMADIĞIMI, PARAYA KANMAYACAĞIMI SÖYLEDİM"

Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar da ifadesinde kızı Fadile N.'nin evlerine gelerek H.K. aracılığıyla kendilerine teklif sunulduğunu belirttiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

H.K.'yi aradık ve böyle bir teklifin olup olmadığını sorduk. H.K. de Ali Rıza Güran'ın kendisini Tavşantepe Mahallesi'ne çağırdığını, 'Git ailesine söyle Nevzat suçu üstlensin. Biz de ailesini köye geri getirelim. Bütün ihtiyaçlarını karşılarız. Bu olay da kapansın' dediğini söyledi. Ben de böyle bir teklifi asla kabul etmeyeceğimi, Nevzat'ın Narin'i öldürdüğüne inanmadığımı, paraya kanmayacağımı, Nevzat'ı dünyaya değişmeyeceğimi ve bir daha da böyle bir teklifte bulunmamasını söyledim.

SES KAYITLARI DEŞİFRE EDİLDİ

İbrahim Bahtiyar tarafından sunulan ses kaydı deşifre edilerek tutanak hazırlandı.

Ses kayıtlarında H.K. ile Gazal Bahtiyar arasında geçen konuşmalar şöyle:

H.K.: Sen dedin mi evet

Gazal Bahtiyar: Evet

H.K.: Bugün gittim oraya, orda burada bahsettiler, zaten Nevzat yapmış

H.K. (Ali Rıza Güran’ın Bahtiyar ailesine iletmesini istediği iddiası ile ilgili): “Deseydi ben yapmışım dese, evlerini getirirdik, Gazal'ın evini Gazal'a verirdik. Sen onlara söyleyebilir misin? Ona ben onlara diyemem.”

Gazal Bahtiyar: “Deseydin enayi var karşınızda. Onlar yapsın, onun üstüne atsın, evi versin Gazal'a... Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Nevzat’ın ayağının altındaki toprağa kurban ederim. 5-6 çocuğuma kurban ederim. Dünya malına mı kanacağım? Nevzat'ın evini yıktılar, evine ateş attılar.”

H.K.: “Ben dedim, çocukları bana söyledi. ‘Arabamızın devrini bize versinler' dedi. Çocukları Memo dedi. Küçük kardeşleri, 'Tamam arabanın devri mesele değil. Zamanı gelince devrini veririz' dedi.”

"ONLAR KIZLARINI ÖLDÜRDÜ"

Gazal Bahtiyar: “Vallahi böyle kemiklerim havada olsa onu Nevzat’ın üstüne koymam. Kendileri öldürdü, onlar kızlarını öldürdü, bizimkinin boynuna koydular. Valla çok iyi, o da gelsin benim boynuma, sonra teklif göndersinler.”

H.K.: “Bana söylediler, ben de dedim söylerim.”

Gazal Bahtiyar: "Aynen kesin öyle söyle ayaklarını denk atsınlar, bana kelimeler demesinler amca. Bu fukarayı hapiste çürüttüler"

H.K: "Ne diyeyim Allah hakkınızı bırakmasın."

Gazal Bahtiyar: "Amin. Amin.”

H.K.: "Başka ne diyeyim?"

Gazal Bahtiyar: Bu fukaranın hiçbir şeyden haberi yoktu. Amca, ben evdeydim. Geldi yemeğini yedi, gitti, ağaçlarını suladı, onu çağırdı. Ne yaptıysa onun üstüne attı."

"ONU TEHDİT ETMESEYDİ GİDER MİYDİ?"

H.K: "Suç onundur, Nevzat'ın hakkı ölümdür. Nevzat niye cesetlerini götürdü, sakladı? Deseydi, 'Ben niye saklıyorum?’"

Gazal Bahtiyar: "Onu tehdit ettiler amca, onu tehdit etmeseydi gider miydi?”

H.K: "Gittiğinde; bir haftası bittiğinde, tutuklandığında gitseydi 'Zorla bana yaptırdı.' Girmezdi hapse."

Gazal Bahtiyar: "Hani akıl, hani ne yapim. Vallahi sakın, hacı Ali Rıza Güran onların tekliflerini göndermesin."

H.K.: Bana söylediler, ben de söyledim. Memo yanımda söyledi. Arabanın devrini verim onlara, söylemedim arabanın devrini verim.

Gazal Bahtiyar: Ben sana bir şey demiyorum. Yani onların kelimelerini, dediklerini teklif göndermesinler.

H.K: "Haber gönderseler siz de 'yok' dersiniz."

"KİM İSE DEVLET ÇIKARACAK ORTAYA"

Gazal Bahtiyar: Veriyorum çocuklara

İbrahim Bahtiyar: "Dayı onlara söylersin, çocukları demiş, onların yeri iyidir. Devlet ne derse odur. Onlar demiyor muydu ‘devlet ne derse odur?’

H.K.: Yok yok bir şey yok demedik yalan söyle

İbrahim Bahtiyar: Yok yok kelimenin üstüne diyorum dayı. Söylersin onlar da dedi. Devlet ne derse. Biz de dedik ‘Devlet ne derse’

H.K: "Kim ise devlet çıkaracak ortaya.”

İbrahim Bahtiyar: “Suçlu kimse, nasıl bir ceza olursa, kim ne bok yemişse, kim ne yaptıysa her şeyi devlet ortaya çıkaracak, mesele neyse de, ne söylense de cezayı verecek onlara. Sen söylersin.”

H.K.: “Tamam, ben evlerin arasındayım, millet etrafımda, fazla konuşamıyorum."

İbrahim Bahtiyar: “Sıkıntı yok. Olayda kim varsa”

OLAY YERİ KEŞİF TALEBİ REDDEDİLDİ

Öte yandan, Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demir’in olay yeri keşif talebine, mahkeme tarafından ‘dosyada bulunan olay yeri olduğu iddia edilen yerlere ilişkin video kayıtları olduğu dikkate alındığında talebin reddine’ şeklinde karar verildi.