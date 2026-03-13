Yeni kanun teklifi Meclis'te: Alkolü teşvik edici görsel ve yazılar iş yerlerinden kaldırılacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, basın toplantısında gazetecilerin karşısına geçti.

Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Teklifin 29 maddeden oluştuğunu belirten Abdullah Güler, detayları da açıkladı.

ALKOLÜ TEŞVİK EDİCİ GÖRSEL VE YAZILAR KALDIRILACAK

Kanun teklifinde yer alan detaylara göre, alkolü teşvik edici görsel ve yazılar iş yerlerinden kaldırılacak.

Saat 22.00 ile 06.00 arasında uygulanan alkol satış yasağının denetimi, mülki amirlikleri tarafından yürütülecek.

Alkollü içki piyasasının düzenlenmesi ve daha etkin izlenmesi amaçlanıyor.

Güler'in açıklamasında şu detaylar yer aldı;

"GİZLİ REKLAMA İZİN VERMİYORUZ"

"Düzenlemeyle, alkollü içki üreticilerinin; isim, marka, amblem veya logolarını kullanarak hiçbir etkinliğe destek vermesine veya gizli reklam yapmasına izin vermiyoruz.

"DÜŞÜK ALKOLLÜ İÇKİ MARKALARININ YÜKSEK ALKOLLÜ İÇKİLERDE KULLANILMASINI YASAKLIYORUZ"

Gençlerimizin marka aşinalığından faydalanarak düşük alkollü içki markalarının yüksek alkollü içkilerde kullanılması gibi satın almayı teşvik edici özel uygulamaları yasaklıyoruz.

"VİTRİNLERDEN TEMİZLENSİN"

22.00-06.00 saatleri arasındaki alkol satış yasağı ihlallerinde ceza yetkisini mülki amirlere devrederek denetimi yerinde ve süratle sağlamayı amaçlıyoruz.

Vatandaşımızı ve evlatlarımızı alkol bağımlılığına teşvik eden her türlü işaret, yazı ve görselin de iş yerlerinin vitrinlerinden dahi temizlenmesini ve reklamını engellemeyi arzu ediyoruz."