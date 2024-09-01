Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor: Komandolar arazide delil aradı 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 12’nci gününde komandoların desteğiyle sürüyor. Arazide bulunan elbise ve bez parçası gibi ürünler delil olarak alınarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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DHA

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna gidip bir daha eve dönmeyen 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor...

Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği Narin Güran soruşturmasında ekipler çalışmalarını soluksuz sürdürüyor.

11 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ARAZİDE ARAMA YAPILDI

Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı.

Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

AMCA DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

Soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S.G. de gözaltına alındı.

ARACINDAN NARİN'İN DNA'SI ÇIKTI

S.G.’nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi.

S.G.’nin işlemleri devam ediyor.

KOMANDOLAR ARAZİDE ARAMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Narin’i arama çalışmaları 12’nci gününde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi.

ELBİSE VE BEZ PARÇALARI İNCELENECEK

Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Arama çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)