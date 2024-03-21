Narkoçelik-7 operasyonlarında 1 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi

DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-7' operasyonları hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

1 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi, 161 kişi gözaltında

21 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-7” operasyonlarında;



930 kg uyuşturucu madde ile



35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



161 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı



Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki;



Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.