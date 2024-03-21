Narkoçelik-7 operasyonlarında 1 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-7' operasyonları hakkında bilgi verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 1.200 Jandarma personelinin katılımıyla; Hatay, Gaziantep, Antalya, Ağrı, Van, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Erzincan, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Aksaray, Bingöl ve Samsun’da "NARKOÇELİK-7” operasyonları düzenlendi.
1 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi, 161 kişi gözaltında
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
21 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-7” operasyonlarında;
930 kg uyuşturucu madde ile
35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
161 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.
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