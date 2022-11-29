Nemrut Dağı zirvesinde mahsur kalan 14 turist kurtarıldı

Şehir dışından gelen 14 turist Nemrut Krater Gölü ve Dağı’nın manzarasını görmek için zirveye tırmandı, dönüşte mahsur kalan turistleri kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Bitlis’in Tatvan ilçe sınırlarında yer alan Nemrut Dağı’nda mahsur kalan 14 turist, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü ve Dağı turistlerin uğrak yerlerinden biri haline geldi.

Bu kapsamda kış turizmi için gelen, Nemrut Krater Gölü ve Dağı'nı ziyaret etmek isteyen turistler, manzarayı görmek için zirveye tırmandı.

14 vatandaş dağ zirvesinde mahsur kaldı

Eskişehir, Ankara, Sinop ve Bursa illerinden gelen, 1 rehber ve 1 şoför eşliğinde zirveye çıkan 12 turist, inmek istediklerinde başaramadı.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu zirveden inemeyen turistler, kara saplanan minibüsü kendi imkanlarıyla iterek çıkaramayınca mahsur kaldı.

Olay yerine ekipler geldi

Rehber Serdar Özmen’in ihbarı üzerine olay yerine Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde AFAD, jandarma ve özel İdare ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonrası mahsur kalan turistler kurtarıldı. Araçlarla ilçe merkezine getirilen turistler, Tatvan Kaymakamlığınca ağırlanırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Dönüşte maalesef arabamız kaydı ve kaldık"

Nemrut Dağı’nda kardan dolayı arkadaşları ile birlikte mahsur kaldıklarını dile getiren Ahmet Hamdi Eren, "Sinop'tan geliyorum. Arkadaşlarımızla Ankara'da buluştuk. Hep beraber trenle 12 kişi olarak Tatvan'a geldik. Bugünkü gezimizde Nemrut Dağı'nı gezmek vardı. 'Aşağıya inelim mi' diye arkadaşlarla cesaretlendik. Biz de 'inelim' dedik hep beraber. İndik ve gayet de güzeldi. Dönüşte maalesef arabamız kaydı ve kaldık. Sağ olsun rehberimiz kaymakamlığı, AFAD'ı, jandarmayı aradı. Hepsi de ilgi gösterdiler. Hepsi de araba gönderdiler. Hatta oradaki olan karları küremek için greyder bile gönderdiler. Şu anda Kaymakam Bey'in misafiri olarak yemek masasında bulunuyoruz ve kendisine de teşekkürlerimizi ileteceğiz." diye konuştu.

"Değişik bir deneyim oldu ve biz çok keyif aldık"

Mahsur kalmanın keyifli ve değişik bir deneyim olduğunu ifade eden Feza Satıroğlu da "Eskişehir'den 8 arkadaş hep beraber bir Doğu turu yapmak istedik. Acentemizin bize sunduğu program içinde Nemrut Dağı Krater Gölü de vardı. Aslında bize kar olduğunu, biraz sıkıntı yaşanabileceğini söylemişti arkadaşlar. Ama biz çıkılabiliyorsa çıkıp görelim istedik. Çok da güzeldi ve çok beğendik. Görselliği, doğası çok hoşumuza gitti. Ama dönüş yolunda bir sıkıntı yaşadık. Aracımız karda kaldı. Hatlarımız hiçbir şekilde çekmiyordu. Rehber arkadaşımız yürüyerek telefonun çekeceği bir yerden haber verdi. Sağ olsun bütün imkanlarını seferber etti. Kaymakamlığımız, AFAD, jandarma telefonun üzerine en kısa zamanda ekipler geldi, arabalar geldi. Değişik bir deneyim oldu ve biz çok keyif aldık. Tabii bu sene Eskişehir'de kar olur ama bu sene ilk karı burada gördük. Çok keyifli bir deneyim oldu bizim için. Bahaneyle de Tatvan'ı daha iyi görmüş olduk. Herkese çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Şu an misafirlerimiz gayet iyiler"

Kurtarılmak için bütün imkanların seferber edildiğini belirten Rehber Serdar Özmen ise "Van Gölü Ekspresi'nden aldığımız misafirlerimizi Nemrut Krater Gölü'ne gezdirmeye götürdük. Misafirlerimiz doğasını çok sevdiler. Aşağıdaki ılık gölü, Büyük Gölü gezdik. Çok güzel fotoğraflar çektik. Ama yukarı çıkarken yaklaşık 200 metre tepeye yakın bir mesafede mahsur kaldık. Telefon da çekmiyordu. Misafirlerimizi güvenli bir alana çektik. Sonrasında gidip buradaki yerel idarecilerle görüştüm. İlk öncelikle turizm müdürlüğünü aradım. Sonra kaymakamlık ve AFAD bizzat beni aradı. Bu ilgi, alaka ve bir anda mobilize olması, bütün idari birimlerin gelip yöremizi gezen misafirlere ilgi göstermesi sevindirdi. Şu an misafirlerimiz gayet iyiler. Tatvan Kaymakamlığına, AFAD'a ve jandarmaya teşekkür ediyoruz." dedi.

İHA'nın haberine göre, şebeke çekmemesinden dolayı uzun yol yürüdüğünü söyleyen Özmen, "Tepeye doğru çıkarken 300 metrelik bir yolda, yaklaşık 25 santimetrelik bir kar tabakası vardı. Aracımızı misafirlerimizi itelediler ama bir türlü ilerleyemedik. Misafirlerimizin çoğunluğu kadındı. Sonrasında telefon çeken bir noktaya gittim. Buradaki idari birimlere haber verdim. Hepsi de sağ olsun bize yardımcı oldular. En büyük sınavını bence yerel idareciler verdiler. Tatvan Kaymakamlığı yanımıza bizzat gelip teşrif ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.