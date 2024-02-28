Nevşehir'de alacak meselesi kanlı bitti.
25 Şubat'ta saat 18.30 sıralarında Gökhan Güveren, alacak meselesi nedeniyle Ümit K.'nin iş yerine gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı.
Pompalı tüfekle vurdu
Tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada Ümit K., pompalı tüfeği ile Güveren'i kaçmaya çalışırken başından vurarak kaçtı.
Hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Güveren, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Yeri tespit edildi
Yaşanan olay üzerine polis ekipleri, harekete geçerek Ümit K.'nin eniştesi Mustafa A.'nın Acıgöl ilçesi evinde saklandığını belirledi.
10 kişi gözaltına alındı
Şüpheli ile eniştesi düzenlenen operasyonla yakalanırken, onlara yardım yardım ettiği tespit edilen 8 kişi de gözaltına alındı.
10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklandılar
Ümit K., Doğan E., Harun T. ve Cengiz Ç. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
O anlar kameralara yansıdı
Cinayet anları çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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