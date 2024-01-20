Nevşehir'de dur ihtarına uymayan aracı polis ekipleri ateş ederek durdurdu

Nevşehir merkez 2000 Evler Mahallesi'nde hafif ticari araç sürücüsü Furkan S., uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı.
Aracı takibe alan polis ekiplerinin ikazlarına aldırmayan sürücü kaçmaya devam etti.
Raşit Bey Mahallesi'ne kadar kaçan sürücü kırmızı ışıkta duran araçlar nedeniyle ilerleyemedi.
Polis aracına çarptı
Geri geri gelip dönmek isteyen sürücü bu esnada polis aracına çarptıktan sonra tekrar kaçmaya çalıştı.
Polis ekipleri önce havaya, sonra da aracın lastiğine ateş etti.
Lastiği patlayan araç daha fazla gidemeyince durmak zorunda kaldı.
Gözaltına alındı
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü alkolmetreyi üflemeyi reddedince hastaneye sevk edildi.
Polisin dur ikazına uymayarak kaçan araç sürücüsüne çeşitli maddelerden yaklaşık 29 bin lira para cezası kesildi.
Jandarma olay yeri ekiplerinin incelemesinden sonra araç trafikten men edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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