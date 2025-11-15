Nevşehir'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

- Nevşehir'de bir işçi servisi, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla atarak devrildi.
- Kazada yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kayaşehir yolu mevkiide bir kaza meydana geldi.
Kazada, rampa aşağı inen A.A. idaresindeki 50 EC 110 plakalı işçi servisi buzlanma nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
14 KİŞİ YARALANDI
Refüje çarparak duran işçi servis aracında bulunan 14 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK EKİPLERİNİ ŞEMSİYE İLE BEKLEDİ
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, yaralılardan birisi de sağlık ekiplerinin gelmesini şemsiye ile yatarak bekledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.