Beşiktaş'ta El Bilal Toure ve Emirhan Topçu gelişmesi

Sakatlıktan dönen Toure ve Topçu, saha çalışmalarına başladı.
Süper Lig'de hafta sonu oynanan derbide Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş'ta moraller bozuktu.
15 Mart'ta Gençlerbirliği'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılara güzel haber, 2 oyuncusundan geldi.
İKİSİ DE ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Sakatlıkları bulunan El Bilal Toure ve Emirhan Topçu geri döndü.
Sakatlıktan dönen Toure ve Topçu, saha çalışmalarına başladı.
İki ismin antrenmanda yer aldığı anlara ilişkin siyah-beyazlılardan paylaşım geldi.
