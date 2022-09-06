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    Nevşehir'de taciz iddiasıyla boğazı kesilen genç defnedildi

    Kızının taciz edildiğini iddia eden baba, şahsın peşine düştü. Yakaladığı yerde kurşun yağdıran baba, genci yakalayıp boğazını kesti. Olay sonrası ölen genç bugün toprağa verildi.
    • 06.09.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 16:04
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    Nevşehir'de taciz iddiasıyla boğazı kesilen genç defnedildi

    Nevşehir'in Ayvalı köyünde Dilaver Akçay isimli şahıs, kızına cep telefonundan mesaj gönderip, taciz ettiğini iddia ettiği İbrahim Akyürek (26) ile karşılaştı.

    Dün saat 11.00 sularında otobüs durağı önünde gerçekleşen olayda, belinden silahını çıkaran Akçay, gence kurşun yağdırdı.

    Yaralanıp kaçan Akyürek, bir evin bahçesine sığınmaya çalışsa da peşine düşen Akçay, yakaladığı gencin boğazını bıçakla kesti.

    İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Akyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cenaze defnedildi

    Akçay ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, ailesine teslim edildi.

    Ayvalı köyüne getirilen Akyürek'in cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

    Katil adliyede

    Dilaver Akçay ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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