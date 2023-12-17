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Niğde'de çöpten yangın çıktı: 2 daire ve otomobil küle döndü

Niğde'de çöpten yangın çıktı: 2 daire ve otomobil küle döndü Bir binanın önündeki çöp birikintisinde çıkıp, alevlerin sıçramasıyla 2 daire ile 1 otomobilin de kullanılamaz duruma geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.