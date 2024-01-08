Niğde'de kargo patladı: 4 çalışan zehirlendi Niğde PTT Kargo'da çalışan 4 personel, taşınan kargonun patlaması sonrası zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

İHA

Niğde Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan PTT Kargo şubesinde, kargo sevkiyatı sırasında zirai ilaç yüklü bir kargonun düşerek patlaması sonucu 4 kargo çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

Yapılan ihbarın ardından kargo şubesine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, itfaiye ekipleri ise patlayan kargonun çevresinde temizlik çalışması yaptı.

4 çalışan tedavi altında

4 kargo çalışanı, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)