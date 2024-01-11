Niğde'de kayıp adam arazide ölü bulundu Fertek Mahallesinde boş arazide bulunan erkek cesedinin, 2 gündür kayıp olarak aranan şahsa ait olduğu belirlendi.

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İHA

Niğde'nin Fertek Mahallesi'nde dehşet anları yaşandı.

Argı Sokakta bulunan arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Öldüğü belirlendi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

2 gün kayıp olarak arandı

Polis ekipleri şahsın kimliğini tespit etmek için yaptığı çalışmalar sonucunda ölen kişinin 1954 doğumlu Yaşar K. olduğu ve 2 gündür kayıp olarak arandığını belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, talihsiz adamın cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşar K.'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)