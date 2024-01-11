Niğde'nin Fertek Mahallesi'nde dehşet anları yaşandı.
Argı Sokakta bulunan arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Öldüğü belirlendi
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.
2 gün kayıp olarak arandı
Polis ekipleri şahsın kimliğini tespit etmek için yaptığı çalışmalar sonucunda ölen kişinin 1954 doğumlu Yaşar K. olduğu ve 2 gündür kayıp olarak arandığını belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, talihsiz adamın cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaşar K.'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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