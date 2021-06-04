Niğde'de komşular arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Aynı apartmanda komşu iki aile fertleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Cumali Doğru öldü, 5 kişi yaralandı.

Niğde'nin Efendibey Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde M.Z. ve Cumali Doğru, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Her iki tarafın yakınlarının da dahil olduğu tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

İki grubun birbirlerine bıçaklarla saldırması sonucu yaşanan arbede sırasında M.Z., Cumali Doğru ve 4 kişi yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Cumali Doğru, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan M.Z., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınırken, diğer 4 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

















