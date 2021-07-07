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Niğde’de, Suriyeli çocukların Türk bayrağı hassasiyeti kamerada

Niğde’de, Suriyeli çocukların Türk bayrağı hassasiyeti kamerada

Kağıt toplayıcılığı yapan 2 Suriyeli çocuk, çöpe atılan bayrakları teker topladı. Çocuklardan biri büyük olan bir bayrağı, merdivenin demir korkuluğuna astı.