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- Niğde’de, Suriyeli çocukların Türk bayrağı hassasiyeti kamerada
Niğde’de, Suriyeli çocukların Türk bayrağı hassasiyeti kamerada
- DHA
- 07.07.2021 - 13:07
Niğde’nin merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkisinde, 10-12 yaşındaki 2 Suriye uyruklu çocuk çöpten kağıt toplamaya başladı.
Çocuklardan biri, sopalı küçük Türk bayraklarının çöpe atıldığını fark etti.
Bir çocuk bayrakları teker teker toplarken, diğer çocuk da çöpte bulduğu büyük Türk bayrağını çöpün yanındaki merdivenlerin demir korkuluğuna astı.
"BİZİM SİTEDEKİ İNSANLAR ÇÖPE ATMIŞ"
Diğer bayrakları yanlarına alan çocuklar bölgeden ayrıldı.
Çocukların bayrak hassasiyeti, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
Görüntüleri çeken vatandaşın, "Suriyeli çocuklar bayrağımızı aldı, çöpün oraya taktı. Çok duygulandım. Bizim sitedeki insanlar çöpe atmış." dediği duyuldu.
Bayrakların çöpe atılmasına tepki gösteren vatandaşlar, Suriyeli çocukların Türk bayrağına olan saygısını takdir etti.
Niğde’de Suriyeli çocuklar Türk bayraklarını çöpte bırakmadı VİDEO