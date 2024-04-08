Niğde'de merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımında, yer altında kazı yapıldığı sırada göçük oluşmaya başladı.
Göçüğün basıncıyla dışarı fırladılar
Durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı.
2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Yaralılardan 3'ünün durumu ağır
Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ölen işçilerin cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı.
Büyük çukurlar oluştu
Bu arada göçük yaşanan arazide, obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.
Ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Feci olayda Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan hayatını kaybederken, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek de yaralandı.
Vali Çelik: Göçük altında kimse yok
Niğde Valisi Çelik faciayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İçeride toplam 6 kişi vardı. Şu an hastanedeyim. Yaralılarla görüştüm. Yeraltı patates deposu yapıyorlar. Çökme olunca kaçmaya çalışıyorlar. Ama maalesef işçiler içeride kalıyor. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yüzeyle kazı yaptıkları alan arasında mesafe fazla olunca basınç nedeniyle çökme oluyor. Şu an göçük altında kimse yok.
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