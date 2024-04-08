Niğde'de toprak altındaki patates deposu göçtü: 2 ölü 4 yaralı Çarıklı köyünde toprak altındaki patates deposunda meydana gelen göçükte 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

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AA & Ensonhaber

Niğde'de merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımında, yer altında kazı yapıldığı sırada göçük oluşmaya başladı.

Göçüğün basıncıyla dışarı fırladılar

Durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı.

2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan 3'ünün durumu ağır

Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ölen işçilerin cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Büyük çukurlar oluştu

Bu arada göçük yaşanan arazide, obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.

Ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu

Feci olayda Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan hayatını kaybederken, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek de yaralandı.

Vali Çelik: Göçük altında kimse yok

Niğde Valisi Çelik faciayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: