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    Nişantaşı’nda başörtülü akademisyene saldırının cezası belli oldu

    Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya’ya bir parkta oturduğu sırada, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek şişeyle vurduğu iddia edilen zanlının cezası belli oldu. Zanlı 2 yıl 3 ay ceza aldı...
    • 16.12.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 17:34
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    Nişantaşı’nda başörtülü akademisyene saldırının cezası belli oldu

    İstanbul’da yaşayan başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya, 6 Haziran'da arkadaşı Yasemin Farhat ile birlikte Nişantaşı’ndaki Mıstık Parkı'na gitti.

    O sırada parkta bulunan Eray Çakın, iddiaya göre bakışlarıyla Akkaya ile arkadaşını rahatsız etti.

    Oturmaya devam eden ikiliden Yasemin Farhat, aynı dakikalarda yanlarına gelen kediyi kucağına aldı.

    "Burada sizin gibileri istemiyoruz"

    Neşe Nur Akkaya ise kıyafetinin beyaz olması nedeniyle kediyi kenara koydu.

    Bunun üzerine Eray Çakın, “Kediyi darbedemezsiniz” diye bağırdı.

    Akkaya kediyi sevdiğini söylemesine rağmen Eray Çakın, “Ben sizin gibi insanlardan rahatsız oluyorum. Burada sizin gibileri istemiyoruz, Gaziomanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız, gidin buradan.” diye bağırmaya devam etti.

    Şişeyle vurdu, başörtüsünü çekti

    Kadın akademisyen de “Rahatsız olduysanız siz gidebilirsiniz” dedi.

    Bunun üzerine Eray Çakın, elindeki şişeyle Akkaya’ya vurdu, başörtüsünü çekti ve kendisini yere attı.

    Nişantaşı’nda başörtülü akademisyene saldırının cezası belli oldu #1

    Karar duruşması

    Olay yargıya taşındı ve bugün o davada karar çıktı.

    İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

    Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, “Gaziosmanpaşa’ya gidin” şeklindeki sözlerin halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte olmadığını belirterek, sanığın bu suçtan beraatini istedi.

    ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan ceza istendi

    Sanığın silahtan sayılan su şişesi ile Neşe Nur Akkaya’nın yüzüne vurarak basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığının aktarıldığı mütalaada, ‘silahla kasten yaralama’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

    2 yıl 3 ay hapis cezası

    Mütalaaya karşı avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Eray Çakın’ın ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan beraatine karar verdi.

    İHA’nın haberine göre hakim, sanık Çakın’ın ‘silahla kasten yaralama’ suçundan ise 2 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

    Nişantaşı’nda başörtülü akademisyene saldırının cezası belli oldu #2

    İddianameden

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Eray Çakın'ın Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a karşı zincirleme şekilde ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçundan 1 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi.

    Şüpheli Çakın'ın ‘silahla kasten yaralama' suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar da hapsi talep edildi.


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