Oltu Çayı yine köpürüyor

Köpürmeyle birlikte ortaya çıkan kötü koku, çevre sakinlerinde endişe yaratırken, neden olan faktörlerin araştırılması isteniyor.

Erzurum'un Oltu ilçe merkezinden geçen, ilçeyle aynı adı taşıyan çayda köpürmeler yaşandı.

Köpürmeyle birlikte etrafa kötü kokular yayılmaya başladı.

İlçe halkı, çaydaki köpürmenin ve kötü kokunun nedeninin araştırılmasını istedi.

Oltu Çayı yine köpürdü VİDEO

"ARAŞTIRILIP AYDINLATILSIN"

Oltulu emekli öğretmen Osman Aslan, çayın, 2020'nin Ocak ayında da birkaç gün köpürüp kötü koku saldığını belirterek, "Son yıllarda Oltu Çayı'ndaki bu köpürme ve pis kokuya şahit oluyoruz. Geçen yıl balıklar bile ölüyordu. Dünden itibaren bu koku ve köpük yine ortaya çıktı. Acaba gecenin karanlığından yararlanıp birileri kimyasal atık mı atıyor, yoksa başka bir şey mi var? Hem merak ediyoruz hem de korkuyoruz. Geçen yıl kimse bununla ilgilenmedi. Bunun acilen araştırılıp, halkın da aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

GELEN BURNUNU TUTARAK GEÇİYOR

Çaydan çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle hem bölge halkının hem de ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin burunlarını tutarak gezdiğini sözlerine ekleyen Aslan, "Oltu Çayı, ilçenin başından girip sonundan çıkıyor. Etrafında ev, iş yerleri ve park var. Havaların kurak geçmesi nedeniyle Oltu Çayı'nın suyu da az akıyor. Yetkililer, köpük ve kokunun gitmeden araştırılsın" dedi.



























