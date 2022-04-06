Ordu’da 13 yapı, heyelan nedeniyle tahliye edildi

Ünye’de meydana gelen heyelan nedeniyle 13 yapı zarar gördü. 4 evin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili AFAD ekipleri inceleme başlattı.

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Sarıhalil Mahallesi'nde, dün heyelan meydana geldi. Birçok yapıda hasara neden olan heyelan nedeniyle, tarım arazilerinde yarıklar oluştu.

Bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafında, hasar gören 13 yapı için tahliye kararı verildi. Evlerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, geceyi komşularının ve akrabalarının evlerinde geçirdi.

4 evin kullanılamaz hale geldiği heyelanda, AFAD'ın bölgede teknik incelemede bulanacağı, hazırlanacak raporun ardından da riskli yapılara ilişkin karar verileceği belirtildi.

“1 hafta önce ufak çatlaklarla başladı”

Yaklaşık 1 hafta önce heyelanın çatlaklarla başladığını belirten Mahalle Muhtarı İdris Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 1 hafta önce ufak çatlaklarla başladı. Mahallemizin Çarşıt mevkisinde en büyük kayma meydana geldi. Heyelan 70 dönümün üzerinde arazide ve araziye yakın evlerde zarara yol açtı.





“Mahallemizde toprak kaymaları devam ediyor”

Heyelan nedeniyle aynı bölgede bir binanın altı boşaltılarak kullanılamaz hale geldi. Merkezde ise tehlike oluşturduğu için boşaltılan evlerin 4 tanesi kullanılamaz hale geldi. Diğer evlerde risk durumu oluştuğu için tahliye yapıldı. Burada yaşayan vatandaşlar akrabaları ve komşularında kalıyor. Mahallemizde toprak kaymaları devam ediyor. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır.”