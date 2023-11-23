Ordu'da bebeğini fındık bahçesine gömen kadının davası: Akıl sağlığı araştırılacak Evlilik dışı ilişkisinden doğan 2 günlük kız bebeğini öldürüp, fındık bahçesine gömdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Bilge Çapa için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor istendi.

DHA

Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 12 Eylül 2022'de evlilik dışı kız çocuğu dünyaya getiren Bilge Çapa (27), bir süre sonra bebeğin rutin kontrolleri için aile hekimliğine çağrıldı.

Davet sonrası Çapa, polise gidip, bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Çapa, sorgusunda, bebeğini oturdukları evin arkasındaki fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Bahçedeki aramada, 2 günlük olduğu belirlenen bebeğin cesedi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Çapa, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Bebeğini evin bahçesine gömdü

Soruşturmada, DNA testi yapılmak üzere bebek ve Bilge Çapa ile ilişkisi olduğu ileri sürülen S.Ö.'den doku örneği alındı.

Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA profil karşılaştırılması sonucunda şüpheli ile S.Ö.'nün, yüzde 99,99 ihtimalle bebeğin biyolojik anne ve babası olabilecekleri tespit edildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümüne ilişkin rapor hazırladı. Raporda, ileri derecede çürüme nedeniyle bebeğin ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtildi.

Altıncı kez hakim karşısında

Bilge Çapa hakkında, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çapa, ilk duruşmada delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadelerinde, olay tarihinde evde bulunduğunu söyleyen Çapa, HTS kayıtlarında o gün annesi ve kardeşi ile Perşembe ilçesinde olduğu tespit edilince, 4'üncü duruşmada yeniden tutuklandı. Çapa, bugün 6'ncı kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Çapa ile avukatının yanı sıra tanıklar katıldı.

Akıl sağlığına bakılacak

Olay günü anne ve babasının evde olup olmadığına yönelik kendisine yöneltilen soruya ilişkin Çapa, "O gün yaşadığım travmalardan dolayı zaman kavramını kaybettim. Bebeği çatıya bıraktıktan sonra ailem eve geldi. Ancak ne zaman geldiğini hatırlamıyorum. 10 dakika sonra veya 1 saat sonra gibi bu hususu bilmiyorum." cevabını verdi.

Duruşmada, Çapa'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Ordu Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan ön rapor da hatırlatıldı. Raporda, Çapa'nın 3-5 ay gözlem altına alınması gerektiği belirtildi.

Bunun üzerine sanık avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, Çapa'nın akıl sağlığına yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)