Ordu’da bir kadın, eski sevgilisini öldürdü

Ordu’da bir kadın, eski sevgilisini öldürdü

Caddede karşılaşan eski sevgililer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kadın, yanında taşıdığı bıçakla eski sevgilisine saldırdı. Adam öldü, katil zanlısı kadın tutuklandı.

Ordu’nun Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki Bankalar Caddesi’nde Ercan Ölmez isimli şahıs, eski kız arkadaşı Zülfiye Ö. ile karşılaştı.

İkilinin tartışması kavgaya dönüşürken Zülfiye Ö., yanında bulunan bıçak ile Ercan Ölmez’e saldırdı.

Doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan ve ağır yaralan Ölmez, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölmez, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tutuklandı

İHA’nın haberine göre Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.