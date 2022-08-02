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    Ordu’da bir kadın, eski sevgilisini öldürdü

    Caddede karşılaşan eski sevgililer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kadın, yanında taşıdığı bıçakla eski sevgilisine saldırdı. Adam öldü, katil zanlısı kadın tutuklandı.
    • 02.08.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 14:02
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    Ordu’da bir kadın, eski sevgilisini öldürdü

    Ordu’nun Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki Bankalar Caddesi’nde Ercan Ölmez isimli şahıs, eski kız arkadaşı Zülfiye Ö. ile karşılaştı.

    İkilinin tartışması kavgaya dönüşürken Zülfiye Ö., yanında bulunan bıçak ile Ercan Ölmez’e saldırdı.

    Doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi

    Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan ve ağır yaralan Ölmez, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ölmez, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Ordu’da bir kadın, eski sevgilisini öldürdü #1

    Tutuklandı

    İHA’nın haberine göre Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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    Ordu’da bir kadın, eski sevgilisini öldürdü #3

    Ordu’da bir kadın, eski sevgilisini öldürdü #4


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