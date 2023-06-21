Ordu'da cam silen kadın 5. kattan düştü Altınordu ilçesinde kayınvalidesinin evinde bayram temizliği yapan kadın, cam sildiği sırada 5. kattan düşerek ağır yaralandı.

İHA

Ordu'nun Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi 437 Sokak üzerinde, Kurban Bayramı öncesi kaynanasının evine yardıma giden 2 çocuk annesi Nazan Başkaya (29), 5. kattaki evin camlarını silerken camdan toprak zemine düştü. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Düşen kadın ağır yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından kadını ambulans ile Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı.

Kadının ağır yaralandığı öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ile ilgili inceleme başlattı.

Düştüğü anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan kadının camdan düştüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.