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Ordu'da kar kaza getirdi! Kamyonet bahçeye uçunca...

Ordu'da kar kaza getirdi! Kamyonet bahçeye uçunca... Ünye ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı kontrolden çıkan kamyonet fındık bahçesine yuvarlanırken, kazada sürücü ve yanında bulunan eşi yaralandı.