Ordu'nun Ünye ilçesi Hanyanı Mahallesi Çaybaşı Karayolu üzerinde seyir halinde olan Mehmet Kaya yönetimindeki kamyonet, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlanan kamyonette bulunan sürücü Mehmet Kaya ve yanında bulunan eşi Seyhan Kaya yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralıların durumu iyi, inceleme başlatıldı
Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yardımıyla yaralılar kamyonetten çıkarıldı.
Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çift, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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