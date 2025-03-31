Ordu'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

DHA
Ordu'nun Ünye ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü C.G., İ.K.’nin (54) kullandığı 52 FA 057 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan A.G. (57), A.K. (54), C.G. (71) ve D.K. (41) yaralandı.
6 YARALI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobillerde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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