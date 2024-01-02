Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında olan 3 kişi tutuklandı Ünye ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı planladığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

Türkiye genelinde kaçakçılık ve organize suçlar mercek altında.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede ismi açıklanmayan kişiye silahlı saldırı yapılacağı yönünde ihbar aldı.

Evlerine baskın

Çalışma başlatan ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler M.Y.I. (39), S.E. (22), E.B. (23) ve A.S.’nin (23) evlerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ile bu silahlara ait fişek, mermi ve şarjör ele geçirildi.

3 kişi tutuklandı

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimliği çıkarılan şüphelilerden M.Y.I, S.E. ve E.B. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)