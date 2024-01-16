Ordu’da vatandaş rüzgardan havaya uçtu Akkuş ilçesinde rüzgarın etkisi ile yürümekten güçlük çeken vatandaş bir süre sonra havaya uçtu. Rüzgar etkisi ile sürüklenen kadın ağaca tutunarak ayakta durmaya çalıştı.

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DHA

Kara kış kendini göstermeye başladı.

Hava sıcaklıklarının düşmesi, yurt genelinde olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.

Bazı bölgelerde yağış, buzlanma ve rüzgar zor anlar yaşattı.

O bölgelerden biri de Ordu'nun Akkuş ilçesi oldu.

Tezgahlar uçtu

Kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, etkisini birçok ilçede göstermeye başladı.

Saatte 45 kilometre hızla esen rüzgar, kaldırım üzerindeki kova ve elbise tezgahlarını uçurdu.

Yol boyunca sürüklendi

Kaldırımda yürüyen bir kişi ise kuvvetli rüzgara kapılarak yol boyunca sürüklendi

Ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalışan kişi, rüzgarın hafiflemesiyle birlikte yürümeye devam etti.

Yaşanan olayda yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, riskli bölgeler için sık sık uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Son olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"İlimizin iç kesimlerinde (Çaybaşı, İkizce, Kumru, Akkuş, Korgan) devam etmekte olan sağanak yağışların, bu gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden, şiddetli yağışlar nedeniyle toprağında doygun olduğu göz önünde bulundurularak, yukarı kesimlerde meydana gelecek yağışların kıyı ilçelerini (Ünye, Fatsa) etkileyebileceği göz önünde bulundurularak yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı, dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların meteorolojik uyarıyı dikkate alarak, gerekli tedbirleri almaları önemle duyurulur."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)