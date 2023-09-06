Ordu'daki düğünde çiftetelli oynarken kalp krizi geçirdi İstanbul'dan düğün için kente gelen Erdoğan Arslan, çiftetelli oynarken bir anda kalp krizi geçirdi. Yere yığılan Arslan, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. İlküvez Mahallesi'ne akrabalarının düğününe İstanbul’dan gelen 50 yaşındaki Erdoğan Arslan, arkadaşlarıyla birlikte çiftetelli oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Çevrede bulunanların arasında yere düşen Erdoğan Arslan’a olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti Kalp krizi geçirdiği belirlenen Arslan, Ünye’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Erdoğan Arslan’ın her fındık sezonu dolayısıyla İstanbul’dan memleketi Çaybaşı ilçesine geldiği öğrenildi. Son yolculuğuna uğurlandı Arslan’ın cenazesi İlküvez Mahallesi Asak Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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